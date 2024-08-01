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09:23, 1 августа 2024Среда обитания

Ученые обнаружили полезное для планеты свойство коры деревьев

The Guardian: кора деревьев помогает удалять метан из атмосферы

Фото: Unsplash

Живущие в коре деревьев микробы помогают удалять метан из атмосферы. К такому выводу пришла группа ученых из Бирмингемского университета, сообщает The Guardian.

Специалисты изучили уровни поглощения метана в горных тропических лесах Амазонки и Панамы, широколиственных деревьях в лесах Уайтхэм в Оксфордшире в Великобритании и хвойных лесах в Швеции. Они пришли к выводу, что на уровне почвы деревья, вероятно, выделяют небольшое количество метана, при этом на высоте нескольких метров начинается обратный процесс, когда кора деревьев начинает потреблять газ. До проведенного учеными исследования единственным наземным поглотителем метана считалась почва.

За последние двадцать лет человечество вышло на самые высокие темпы выброса метана в атмосферу. Эмиссия метана заметно ускорилась с 2006 года, при этом в 2020-х стала в среднем на 30 миллионов тонн в год больше, чем в 2010-х. Причинами такого сильного роста специалисты назвали непрекращающуюся добычу газа и нефти, бум гидравлического разрыва пласта, скотоводство и рост производства риса.

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      Мария Черкасова
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