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22:21, 1 августа 2024Мир

В США допустили гибель Хании из-за взрыва бомбы

NYT: глава политбюро ХАМАС Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы
СюжетВзрывы в США:
Исмаил Хания

Исмаил Хания . Фото: Mohammed Salem / Reuters

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад. Об этом написала газета The New York Times.

По данным источников NYT, взрывное устройство активировали дистанционно после появления Хании в его комнате. После взрыва в помещении были выбиты несколько окон, также обрушилась часть наружной стены. Предполагается, что подготовка операции длилась несколько месяцев и включала наблюдение за резиденцией Хании.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем «сионистов».

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      Марина Совина
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