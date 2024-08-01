В США допустили гибель Хании из-за взрыва бомбы

NYT: глава политбюро ХАМАС Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад. Об этом написала газета The New York Times.

По данным источников NYT, взрывное устройство активировали дистанционно после появления Хании в его комнате. После взрыва в помещении были выбиты несколько окон, также обрушилась часть наружной стены. Предполагается, что подготовка операции длилась несколько месяцев и включала наблюдение за резиденцией Хании.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем «сионистов».