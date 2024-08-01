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20:26, 1 августа 2024Забота о себе

Врач рассказала о симптомах редкого рака ногтей

Косметолог Петрушова: при подногтевой меланоме под ногтем образуются полосы

Фото: allison christine / Unsplash

У каждого пятого человека есть заболевания ногтевых пластин, включая онкологические, рассказала дерматовенеролог, косметолог Наталья Петрушова. О симптомах редкого рака ногтей она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Подногтевая меланома, по словам Петрушовой, относится к самым редким формам злокачественных новообразований. При горизонтальной фазе заболевания под ногтем и на окружающей коже образуются коричневые или черные полосы, рассказала она.

При вертикальной фазе, продолжила врач, опухоль прорастает глубже в ноготь, он становится ломким, хрупким, приобретает черный или коричневый цвет, на ногте могут появляться трещины. По мере прогрессирования опухоли пациент может ощущать боль, распирание, жжение, ограничение движения пальца, добавила Петрушова.

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Ранее онколог Павел Троян заявил, что удаление родинок не защитит от рака кожи. Он объяснил, что меланома может развиваться не только из существующих родинок, но и на здоровой коже.

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      Александра Лисица
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