Врач рассказала о симптомах редкого рака ногтей

Косметолог Петрушова: при подногтевой меланоме под ногтем образуются полосы

У каждого пятого человека есть заболевания ногтевых пластин, включая онкологические, рассказала дерматовенеролог, косметолог Наталья Петрушова. О симптомах редкого рака ногтей она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Подногтевая меланома, по словам Петрушовой, относится к самым редким формам злокачественных новообразований. При горизонтальной фазе заболевания под ногтем и на окружающей коже образуются коричневые или черные полосы, рассказала она.

При вертикальной фазе, продолжила врач, опухоль прорастает глубже в ноготь, он становится ломким, хрупким, приобретает черный или коричневый цвет, на ногте могут появляться трещины. По мере прогрессирования опухоли пациент может ощущать боль, распирание, жжение, ограничение движения пальца, добавила Петрушова.

Ранее онколог Павел Троян заявил, что удаление родинок не защитит от рака кожи. Он объяснил, что меланома может развиваться не только из существующих родинок, но и на здоровой коже.