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12:56, 2 августа 2024Мир

«Огромная победа». Обменянная на Виктора Бута баскетболистка высказалась о возвращении осужденных американцев из России

Баскетболистка Бриттни Грайнер из США назвала победой обмен заключенными с РФ

Фото: Ross D. Franklin / AP

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России и обменяна на российского предпринимателя Виктора Бута в 2022 году, прокомментировала прошедший между Россией и США обмен заключенными. Ее слова передал журналист The Washington Post Бен Голливер.

Я безумно рада за их семьи сейчас. Любой день, когда американцы возвращаются домой, это победа

Бриттни Грайнерамериканская баскетболистка

Также она сообщила, что после освобождения из российской колонии смогла полноценно вернуться к обычной жизни.

Бриттни Грайнер выступала за российский клуб «УГМК Екатеринбург». В феврале 2022 года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево, в августе суд в Химках назначил ей девять лет колонии за попытку провезти наркотические вещества. Американские власти неоднократно призывали Россию освободить спортсменку. 8 декабря 2022 года РФ обменяла ее на Виктора Бута. Бут, в свою очередь, был осужден в США на 25 лет тюрьмы за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора.

Фото: AP

Освобожденные по обмену американцы прилетели в США

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. 2 августа сообщалось, что самолет с тремя освобожденными американцами прилетел в США, где их встретил глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

В результате обмена США вернули журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву (признана в России иноагентом), имеющую российское и американское гражданство, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также имеющего вид на жительство в США оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом в реестр иноагентов). В Белом доме назвали эту сделку подвигом дипломатии.

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В свою очередь, по данным СМИ, в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии. Отмечается, что именно Красиков был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными.

В США оценили плоды сдержанных переговоров с Россией после обмена

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что сдержанные и прямые переговоры между США и Россией могут приносить плоды. Он также отметил, что такие же двухсторонние переговоры могли бы привести и к урегулированию конфликта на Украине.

Однако заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель отверг возможность изменения отношений США и России на фоне обмена заключенными. «Речь не идет о перезапуске отношений в каком-либо виде», — заявил он.

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      Анастасия Яланская
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