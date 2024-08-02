Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 2 августа 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Молдавии рассказал о колонизации страны Западом

Боля: власти Молдавии хотят поставить точку в колонизации страны Западом

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии хотят поставить точку в колонизации страны Западом, изменив конституцию для вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил кандидат в президенты от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля в своем Telegram-канале.

«В PAS (правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру») хотят, чтобы любые директивы ЕС превалировали над нашей конституцией. Не исключено, что однажды какой-нибудь евробюрократ захочет написать глупость в одной из директив. Нам придется слепо следовать этим нормам», — рассказал Боля.

По его словам, другие соглашения, заключаемые страной могут преобладать над законодательством, но никогда над Конституцией.

Ранее стало известно, что кандидатуру Боли на пост президента республики предложил лидер «Победы» Илан Шор. «Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боля в кандидаты на президентские выборы», — сказано в сообщении Шора.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в Англии, Bentley и учеба за границей. Раскрыты богатства и роскошная жизнь семьи задержанного российского сенатора

      Туристка решила пройти по подвесному мосту в Таиланде и не выжила из-за упавшего дерева

      Раскрыта дата презентации iPhone 16

      Футболист сборной Украины перешел в «Рому»

      В России одобрили выплаты остатков маткапитала

      «Бой не смотрели, но и желания нет». Песков резко высказался о выступлении боксера-трансгендера на Олимпиаде

      В Россию перестали ввозить ингредиенты для чизкейков

      Выявлены владельцы недвижимости задержанного сенатора Савельева

      Гендиректора российской строительной фирмы осудили на пять лет условно за хищение

      Хоккеист казахстанского клуба умер в возрасте 19 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше