Кандидат в президенты Молдавии рассказал о колонизации страны Западом

Боля: власти Молдавии хотят поставить точку в колонизации страны Западом

Власти Молдавии хотят поставить точку в колонизации страны Западом, изменив конституцию для вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил кандидат в президенты от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля в своем Telegram-канале.

«В PAS (правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру») хотят, чтобы любые директивы ЕС превалировали над нашей конституцией. Не исключено, что однажды какой-нибудь евробюрократ захочет написать глупость в одной из директив. Нам придется слепо следовать этим нормам», — рассказал Боля.

По его словам, другие соглашения, заключаемые страной могут преобладать над законодательством, но никогда над Конституцией.

Ранее стало известно, что кандидатуру Боли на пост президента республики предложил лидер «Победы» Илан Шор. «Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боля в кандидаты на президентские выборы», — сказано в сообщении Шора.