Пленный украинец Григорович: ВСУ поставляют отсыревшие БК под Артемовск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставляет отсыревшие снаряды и боекомплекты (БК) солдатам под Артемовском. О некачественных поставках для украинской армии рассказал пленный украинский военный Альберт Григорович, передает ТАСС.

«Нам часто привозили БК, которые уже отсыревшие. Даже те же самые патроны. Это именно БК, которые хранились на украинских складах. Часто отсыревшие, некоторые вмятые», — рассказал украинец.

Он предположил, что это связано с нарушениями условий консервации боеприпасов, добавив, что советское вооружение, поставленное Киеву из Польши и Болгарии, часто оказывалось в лучшем состоянии, несмотря на длительный срок хранения.

Ранее Григорович рассказал, как в Донецкой народной республике командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время штурма. По его словам, офицер вел себя вызывающе и много брал на себя, но во время активных боевых действий оставил украинских солдат.