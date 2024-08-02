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20:28, 2 августа 2024Забота о себе

Раскрыты неочевидные признаки оторвавшегося тромба

Флеболог Смирнова назвала необъяснимую одышку признаком оторвавшегося тромба

Фото: DC Studio / freepik

На оторвавшийся тромб могут указывать необъяснимая одышка и ряд других неочевидных признаков, предупредила флеболог, кандидат медицинских наук Елена Смирнова. Их врач раскрыла в разговоре с РИА Новости.

Помимо одышки, первыми симптомами опасного для жизни состояния Смирнова назвала внезапно появившиеся боли в грудной клетке, связанные с дыханием, и чувство нехватки воздуха в легких. При этом примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье — появление прожилок крови в мокроте, рассказала врач.

Смирнова также назвала признаками оторвавшегося тромба высокий пульс, тахикардию, боль, покраснение и отечность в области травмированных вен. «Тромбы возникают и в поверхностных венах, обычно в расширенных, и в глубокой венозной системе. Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отечность в этой области», — подчеркнула флеболог.

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В то же время при тромбозе глубоких вен человек может жаловаться на распирающие боли в голени, ее отечность или же отек всей конечности, боли при движении, повышенную температуру тела, резюмировала врач.

Ранее кардиолог Олег Голощапов рассказал о причинах опасного сгущения крови. По его словам, это состояние наблюдается тогда, когда в организме снижается жидкая часть крови — плазма — и увеличивается количество форменных элементов крови, главным образом эритроцитов.

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      Наталья Обрядина
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