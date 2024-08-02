Раскрыты неочевидные признаки оторвавшегося тромба

Флеболог Смирнова назвала необъяснимую одышку признаком оторвавшегося тромба

На оторвавшийся тромб могут указывать необъяснимая одышка и ряд других неочевидных признаков, предупредила флеболог, кандидат медицинских наук Елена Смирнова. Их врач раскрыла в разговоре с РИА Новости.

Помимо одышки, первыми симптомами опасного для жизни состояния Смирнова назвала внезапно появившиеся боли в грудной клетке, связанные с дыханием, и чувство нехватки воздуха в легких. При этом примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье — появление прожилок крови в мокроте, рассказала врач.

Смирнова также назвала признаками оторвавшегося тромба высокий пульс, тахикардию, боль, покраснение и отечность в области травмированных вен. «Тромбы возникают и в поверхностных венах, обычно в расширенных, и в глубокой венозной системе. Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отечность в этой области», — подчеркнула флеболог.

В то же время при тромбозе глубоких вен человек может жаловаться на распирающие боли в голени, ее отечность или же отек всей конечности, боли при движении, повышенную температуру тела, резюмировала врач.

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