Россиянин расправился со случайным знакомым и попал в СИЗО

В Магадане арестовали мужчину, убившего ударом по лицу случайного знакомого

В Магадане арестовали 31-летнего местного жителя, расправившегося с 40-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета Россиии (СКР).

По данным ведомства, ночью 25 июля россиянин стал свидетелем конфликта между посторонними ему людьми. Он помог им разрешить спор, и новые знкомые отправились отмечать это к зданию торгового центра на проспекте Карла Маркса. Однако там обвиняемый поругался с потерпевшим. Он ударил оппонента рукой в лицо, отчего тот упал и ударился головой об асфальт. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который поджег дом соседей с двумя малолетними детьми в Саратовской области.