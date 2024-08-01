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19:07, 1 августа 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин поджег дом соседей с двумя малолетними детьми и попался

В Саратовской области задержали мужчину, поджегшего дом соседей с 2 детьми

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который поджег дом соседей с двумя малолетними детьми в Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, все произошло в селе Коммуна 3-я Воскресенского района в ночь на 31 июля. Ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне личных неприязненных отношений перелез через забор на участок соседей, забаррикадировал выходы из их дома деревянным бруском и граблями, а затем облил строение бензином и попытался его поджечь.

В результате его действий трава вокруг дома загорелась. Это заметили находившиеся внутри здания соседи, среди которых было двое маленьких детей. Они покинули помещение.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в», «д» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Сейчас решается опрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Москве мужчина поссорился с двумя продавцами и поджег продуктовый магазин, в котором они работают.

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      Олеся Мицкевич
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