Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:02, 2 августа 2024Экономика

В Москве стало сложнее арендовать один тип жилья

Число элитных коттеджей в аренду в Москве снизилось на четверть

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

За год число элитных коттеджей, доступных для аренды в Московском регионе, снизилось на четверть. О том, что в столице стало сложнее снять один тип жилья, сообщают «Ведомости».

К элитным домам относятся лоты стоимостью от 400 тысяч рублей в месяц. По данным NF Group, в первом полугодии 2024 года в регионе было выставлено в аренду 100 таких объектов, в то время как в тот же период 2023-го количество составляло 131 лот. Тенденция на уменьшение числа дорогих домов в аренду наблюдается четвертый год подряд.

Эксперты связывают такую динамику с осложнившимися поездками за границу для россиян. Многие начали арендовать дорогие коттеджи вместо путешествий в другие страны. Вместе с этим застройщики не успевают за спросом — таких объектов сейчас строится очень мало. Кроме того, девелоперы больше заинтересованы в продаже элитного жилья и пока опасаются выходить на рынок аренды. На их решение влияет в том числе высокая стоимость строительства.

Дефицит предложения привел к росту ставок. В первом полугодии 2024-го элитные коттеджи сдавались в среднем по 1,43 миллиона рублей в месяц, что на 13 процентов больше прошлогодних цен. Согласно прогнозам, к концу года спрос на этот вид жилья продолжит расти, а количество лотов снизится еще больше.

Ранее директор инфраструктурных и коммерческих проектов «Кронфорт» Сергей Сергеев оценил выгоду от сдачи в аренду квартиры. Он заявил, что инвестиции в жилье позволят получать стабильный доход.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      На Западе признали отсутствие у США плана по Украине

      Белый медведь набросился на ученого

      Российского девятиклассника избили из-за вейпа

      Генпрокуратура усмотрела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

      В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      Россияне раскрыли секреты регулярных занятий спортом

      Apple выпустит черный iPhone впервые за восемь лет

      Пленный рассказал об украинской химлаборатории в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше