В Москве стало сложнее арендовать один тип жилья

Число элитных коттеджей в аренду в Москве снизилось на четверть

За год число элитных коттеджей, доступных для аренды в Московском регионе, снизилось на четверть. О том, что в столице стало сложнее снять один тип жилья, сообщают «Ведомости».

К элитным домам относятся лоты стоимостью от 400 тысяч рублей в месяц. По данным NF Group, в первом полугодии 2024 года в регионе было выставлено в аренду 100 таких объектов, в то время как в тот же период 2023-го количество составляло 131 лот. Тенденция на уменьшение числа дорогих домов в аренду наблюдается четвертый год подряд.

Эксперты связывают такую динамику с осложнившимися поездками за границу для россиян. Многие начали арендовать дорогие коттеджи вместо путешествий в другие страны. Вместе с этим застройщики не успевают за спросом — таких объектов сейчас строится очень мало. Кроме того, девелоперы больше заинтересованы в продаже элитного жилья и пока опасаются выходить на рынок аренды. На их решение влияет в том числе высокая стоимость строительства.

Дефицит предложения привел к росту ставок. В первом полугодии 2024-го элитные коттеджи сдавались в среднем по 1,43 миллиона рублей в месяц, что на 13 процентов больше прошлогодних цен. Согласно прогнозам, к концу года спрос на этот вид жилья продолжит расти, а количество лотов снизится еще больше.

Ранее директор инфраструктурных и коммерческих проектов «Кронфорт» Сергей Сергеев оценил выгоду от сдачи в аренду квартиры. Он заявил, что инвестиции в жилье позволят получать стабильный доход.