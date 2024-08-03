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17:40, 3 августа 2024Спорт

145-килограммовый дзюдоист победил 83-килограммового соперника на ОИ за 90 секунд

145-килограммовый дзюдоист Ринер победил 83-килограммового Ким Мин Чона на ОИ
Тедди Ринер

Тедди Ринер. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Французский дзюдоист Тедди Ринер одержал победу над южнокорейцем Ли Ен Хваном в 1/4 финала командного микста на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представителю Франции потребовалось 90 секунд, чтобы выиграть поединок со счетом 10:0. Вес Ринера составляет 145 килограммов, а его соперник весит 83 килограмма. Победитель также на 30 сантиметров выше своего соперника.

Франция победила Южную Корею со счетом 4:1 и вышла в полуфинал микста. Ринер ранее выиграл личные соревнования и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

Игры в Париже завершатся 11 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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