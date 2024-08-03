Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекино

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали дронами Шебекинский г.о.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали Шебекинский городской округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Второй беспилотник упал в огород другого домовладения — повреждений не обнаружено», — написал Гладков.

Кроме того, в селе Петровка беспилотник взорвался возле жилого дома. В результате в одной из квартир выбило стекла.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что операция армии России по созданию зоны безопасности в граничащей с Белгородской Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения. В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.