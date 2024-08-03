Громкие звуки в Белгороде объяснили

Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько БПЛА в Белгороде и области

Громкие звуки, которые были слышны в Белгороде и Белгородской области, связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО), сбившей несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ситуацию объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ», — написал Гладков.

Ранее мирные жители Белгородской области пострадали при атаках со стороны Украины. Так, два человека были ранены при обстреле города Шебекино. Мужчину и женщину, получивших осколочные ранения, доставили в больницу.

Еще одна женщина пострадала при обстреле села Березовка.