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12:15, 3 августа 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Лебедев уточнил, что было не менее двух попаданий по Покрову: одно по пункту расположения ВСУ, а второе — по артиллерийской системе.

Ранее в Одессе на юге Украины были уничтожены две системы противовоздушной обороны ВСУ. Удар был нанесен по зенитным ракетным комплексам Patriot.

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      Екатерина Кашурникова
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