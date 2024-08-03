Подполье заявило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Лебедев уточнил, что было не менее двух попаданий по Покрову: одно по пункту расположения ВСУ, а второе — по артиллерийской системе.

Ранее в Одессе на юге Украины были уничтожены две системы противовоздушной обороны ВСУ. Удар был нанесен по зенитным ракетным комплексам Patriot.