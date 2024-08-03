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23:03, 3 августа 2024Мир

Сроки выборов нового главы политбюро ХАМАС раскрыли

Обсуждение кандидатуры главы политбюро ХАМАС начнется после трехдневного траура

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Обсуждение и выборы нового главы политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании начнутся после трехдневного траура. Такие сроки раскрыли РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Вопрос будет обсуждаться после окончания трехдневного траура, который завершится в воскресенье, и дискуссии по этому поводу займут много дней», — рассказал собеседник агентства.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Как сообщалось ранее, ликвидация Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание в ответ на убийство Хании.

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      Евгений Силаев
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