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08:12, 3 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о дефиците обуви для мобилизованных в ВСУ

РИА Новости: в ВСУ нет подходящей по размеру обуви для мобилизованных

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут предоставить подходящую по размеру обувь мобилизованным. О дефиците сообщили РИА Новости в николаевском подполье.

«Ты получаешь снарягу, примерно 4-6 предметов из 7. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — написал на условиях анонимности подполью украинский мобилизованный из Харькова.

В конце июля сообщалось, что треть мобилизованных в ВСУ заключенных осуждены за тяжкие преступления, в том числе убийства и бандитизм. Многие бывшие заключенные уже направлены в распоряжение частей, но живут они отдельно от остальных военных.

В середине июля один из мобилизованных на условиях анонимности рассказал британскому изданию The Telegraph, что властям безразличны проблемы со здоровьем военных. Мужчина рассказал, что страдает врожденной болезнью головного мозга, из-за чего, в частности, периодически теряет сознание. Однако его все равно отправляют на передовую, где он, по его словам, либо погибнет, либо останется инвалидом.

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      Марина Совина
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