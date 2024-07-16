Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют власти Украины

Украинским властям безразличны проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на мобилизованного украинца, пожелавшего остаться анонимным.

Он рассказал, что страдает врожденной болезнью головного мозга, из-за чего, в частности, периодически теряет сознание. Однако, несмотря на это, мужчину отправят на передовую, где он, по его словам, либо погибнет, либо останется инвалидом. «Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к мобилизованным военным как к мясу. Он поделился, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.