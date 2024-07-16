Украинским властям безразличны проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на мобилизованного украинца, пожелавшего остаться анонимным.
Он рассказал, что страдает врожденной болезнью головного мозга, из-за чего, в частности, периодически теряет сознание. Однако, несмотря на это, мужчину отправят на передовую, где он, по его словам, либо погибнет, либо останется инвалидом. «Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал он.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к мобилизованным военным как к мясу. Он поделился, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.