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01:35, 16 июля 2024Бывший СССР

Киев обвинили в безразличии к проблемам мобилизованных

Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют власти Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинским властям безразличны проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на мобилизованного украинца, пожелавшего остаться анонимным.

Он рассказал, что страдает врожденной болезнью головного мозга, из-за чего, в частности, периодически теряет сознание. Однако, несмотря на это, мужчину отправят на передовую, где он, по его словам, либо погибнет, либо останется инвалидом. «Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к мобилизованным военным как к мясу. Он поделился, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.

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      Марина Совина
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