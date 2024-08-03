У россиянки открылось кровотечение на борту самолета

У россиянки открылось кровотечение на борту летевшего в Хабаровск самолета

У пассажирки российской авиакомпании «Аврора» открылось кровотечение во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Магадана в Хабаровск Airbus A319. Экипаж доложил о больной женщине на борту. Ею оказалась 30-летняя россиянка на шестом месяце беременности.

Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Самолет благополучно приземлился в хабаровской авиагавани. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее пассажирка ударила сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи за просьбу снять часы и ремень во время предполетного досмотра.

