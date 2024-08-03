В Иране раскрыли детали гибели главы политбюро ХАМАС и пообещали отомстить

КСИР: глава политбюро ХАМАС Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности

Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Детали гибели политика в Иране раскрыли в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), сообщает IRNA.

«Эта акция была разработана и осуществлена ​​сионистским режимом и поддержана преступным правительством США», — говорится в заявлении.

В элитных подразделениях Вооруженных сил Ирана пообещали отомстить за гибель Хании, предупредив Израиль о суровом наказании, которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени.

Ранее более двух десятков человек были задержаны в Иране в рамках расследования убийства главы политбюро ХАМАС. По данным The New York Times, среди задержанных оказались высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники.