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15:19, 3 августа 2024Мир

В Иране раскрыли детали гибели главы политбюро ХАМАС и пообещали отомстить

КСИР: глава политбюро ХАМАС Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Детали гибели политика в Иране раскрыли в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), сообщает IRNA.

«Эта акция была разработана и осуществлена ​​сионистским режимом и поддержана преступным правительством США», — говорится в заявлении.

В элитных подразделениях Вооруженных сил Ирана пообещали отомстить за гибель Хании, предупредив Израиль о суровом наказании, которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени.

Ранее более двух десятков человек были задержаны в Иране в рамках расследования убийства главы политбюро ХАМАС. По данным The New York Times, среди задержанных оказались высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники.

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      Семен Александров
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