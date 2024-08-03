В России предрекли рост спроса на IT-ипотеку

Специалист Воронин спрогнозировал рост спроса на IT-ипотеку на 3–5 %

Ипотека для IT-специалистов останется востребованной даже после повышения процентной ставки с пяти до шести процентов. Об этом рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, это изменение несущественно на фоне текущих рыночных ставок. Он также спрогнозировал рост спроса на три — пять процентов.

Кроме того, Воронин предположил, что снижение максимальной суммы кредитования с 18 до 9 миллионов рублей может ненадолго ограничить поток заявок, с учетом высоких цен на новостройки и первоначального взноса.

Ранее сообщалось, что после отмены льготной ипотеки новостройки в России перестали дорожать. За июль средняя цена квадратного метра выросла всего на 0,5 процента, а средняя цена лота — уменьшилась на 0,1 процента.