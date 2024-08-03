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19:37, 3 августа 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

По словам главы региона Алексея Цыденова, в борьбе с подтоплением задействованы в том числе и сотрудники ГАИ. «ГАИ стоят на федеральной дороге. Оценивают состояние проезжей части, чтобы в необходимых случаях перекрыть движение для обеспечения мер безопасности», — рассказал чиновник.

Цыденов добавил, что после прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе власти подготовили спецтехнику и пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что часть федеральной трассы Р-258 «Байкал» перекрыли из-за угрозы затопления.

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      Марк Леонов
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