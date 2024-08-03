Время ожидания в очереди перед Крымским мостом превысило три часа

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани остаются более 1100 машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани остаются более 1,1 тысячи машин. Об этом сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Из-за скопления автомобилей время ожидания перед пересечением пункта досмотра уже превысило три часа. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Часом ранее в очереди перед мостом находились около 1,2 тысячи автомобилей, а в 09:00 — более 1,4 тысячи.

Утром 2 августа сотни машин скопились перед Крымским мостом со стороны Тамани. До этого МЧС сообщило, что на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 августа. Сообщалось, что в западных и центральных районах полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.