Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:35, 3 августа 2024Путешествия

Время ожидания в очереди перед Крымским мостом превысило три часа

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани остаются более 1100 машин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани остаются более 1,1 тысячи машин. Об этом сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Из-за скопления автомобилей время ожидания перед пересечением пункта досмотра уже превысило три часа. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Часом ранее в очереди перед мостом находились около 1,2 тысячи автомобилей, а в 09:00 — более 1,4 тысячи.

Утром 2 августа сотни машин скопились перед Крымским мостом со стороны Тамани. До этого МЧС сообщило, что на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 августа. Сообщалось, что в западных и центральных районах полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      В московском аэропорту пассажир прошел в другой самолет прямо по летному полю

      Рогов заявил о переходе под контроль России двух опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

      Опубликовано фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

      Стало известно о способности песчаных блох залезать под кожу туристов на Мальдивах

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Канадского теннисиста с русскими корнями выгнали с корта на турнире в США

      Украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте

      Элитный рехаб с десятками заложников под Москвой попал на видео

      Время ожидания в очереди перед Крымским мостом превысило три часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше