Женщину выгнали из кафе в Одесской области после одного ее требования

Женщину выгнали из кафе под Одессой за требование обслужить ее на украинском

В Затоке Одесской области посетительницу кафе выгнали из заведения после того, как она потребовала общаться с ней исключительно на украинском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По словам Валерии Яськив, это требование было законным. Однако сын владелицы кафе отказался выполнять его. Как уточнила представитель языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк, мужчина оказался депутатом местного совета.

По данным издания, Яськив написала заявление в Нацполицию.

Ранее предоставляющая услуги перевозок компания Bolt заблокировала водителя, который отказался говорить на украинском языке с требующими этого пассажирками. Компания также выразила готовность сотрудничать с правоохранителями и предоставить все необходимые данные по официальному запросу.