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16:40, 4 августа 2024Россия

13-летняя девочка получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее светофора

В Петербурге школьница получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее светофора

Фото: Galina Barbieri / Globallookpress.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель грузовика врезался в стойку светофора, и та упала на переходившую дорогу 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Девочка получила сотрясение головного мозга и резаную рану лба. Она была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Виновника дорожно-транспортного происшествия задержали. Им оказался 25-летний уроженец республики Дагестан. Отмечается, что за последние полгода мужчина 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. По факту произошедшего проводится проверка.

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      Наталья Обрядина
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