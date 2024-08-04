Генсек ООН отреагировал на теракт в Сомали

Генеральный секретарь ООН Гутерриш осудил теракт на пляже в Сомали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на теракт в Сомали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака.

Гутерриш осудил теракт и заявил, что ООН поддерживает власти страны и ее народ в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил самоподрыв на пляже в Сомали. Трагедия произошла вечером в пятницу, 2 августа. Взрыв прогремел на территории двух отелей в районе пляжа «Лидо» в Могадишо. Ответственность за случившееся взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (террористическая организация, запрещенная в РФ).