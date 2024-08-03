Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Сомали

Не менее 30 человек погибли при подрыве террориста-смертника в Сомали

Террорист-смертник совершил самоподрыв на пляже в Сомали, сообщает Garowe.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 2 августа. Взрыв прогремел на территории двух отелей в районе пляжа «Лидо» в Могадишо. Ответственность за случившееся взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

На данный момент точное число погибших неизвестно. По данным Garowe, жертвами теракта стали по меньшей мере 20 человек. В то же время портал Baidoa Online сообщает о 30 погибших.

Ранее в Нигерии террористы напали на свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза. В результате терактов погибли как минимум 18 человек, еще 30 получили ранения.