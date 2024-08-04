Кадыров призвал Зеленского на коленях просить прощения у украинского народа и России

Кадыров: Зеленский должен просить прощения у украинского народа и России

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского на коленях просить прощения у украинского народа и России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», фрагмент эфира доступен на платформе «Смотрим».

Кадыров обвинил украинского лидера в том, что он «слушает западное начальство» и «забрасывает людей на мясорубку». «Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России», — сказал чеченский лидер и добавил, что не считает Зеленского легитимным главой государства.

Ранее сообщалось, что Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16, назвав ее ерундой. По его словам, если вдруг что-то пойдет не так, то Россия «покажет, что с ней нельзя шутить».

Перед этим стало известно, что глава Чечни предрек победу России в специальной военной операции (СВО) на Украине в 2024 году. Кадыров рассказал, что основной силой в зоне проведения СВО является пехота, а у украинской армии с ней проблемы.