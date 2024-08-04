Мизулина рассказала об усталости от популярности

Мизулина рассказала, что устала от публичности и узнаваемости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала, что устала от своей публичности и узнаваемости. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, комментируя поездки по регионам.

«Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы, везде меня окружают люди. Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине. Обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать "Легенда!", смущать меня, и сразу образуется куча людей. Я это просто уже не вывожу, поэтому пока думаю, как быть дальше, как вообще со всем этим жить», — пожаловалось она.

Мизулина отметила, что у нее есть планы посетить некоторые города до конца лета, но она затруднилась ответить, продолжит ли посещать регионы осенью.

Ранее глава ЛБИ заявила, что подаст в суд на дизайнера Артемия Лебедева, а также на блогера Юрия Дудя (признан иноагентом) из-за интервью, в котором, по ее словам, распространялись «сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» организации и лично Мизулиной.

ЛБИ намерена взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Также она добавила, что эти средства будут направлены на нужды семей участников спецоперации.