Муж Харрис признался в изменах первой жене

Муж вице-президента США Харрис Дуг Эмхофф признался, что изменял первой жене

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуг Эмхофф признался в изменах первой жене. Об этом сообщает CNN.

«Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий. Я взял на себя ответственность, и с тех пор мы справились с трудностями как семья и вышли из них сильнее», — поделился Эмхофф.

По данным телеканала, обстоятельства этих отношений были известны команде американского лидера Джо Байдена, когда они проводили проверку биографий кандидатов в вице-президенты.

Ранее председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что Харрис набрала нужное для официального выдвижения в президенты от демократов число голосов. Процедура голосования была закрытой, она проходила на специальной платформе партии.