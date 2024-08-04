Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 4 августа 2024Мир

Муж Харрис признался в изменах первой жене

Муж вице-президента США Харрис Дуг Эмхофф признался, что изменял первой жене

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуг Эмхофф признался в изменах первой жене. Об этом сообщает CNN.

«Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий. Я взял на себя ответственность, и с тех пор мы справились с трудностями как семья и вышли из них сильнее», — поделился Эмхофф.

По данным телеканала, обстоятельства этих отношений были известны команде американского лидера Джо Байдена, когда они проводили проверку биографий кандидатов в вице-президенты.

Ранее председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что Харрис набрала нужное для официального выдвижения в президенты от демократов число голосов. Процедура голосования была закрытой, она проходила на специальной платформе партии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Провал российского велогонщика, неравная схватка в дзюдо, драка и рекорд американки. Как прошел восьмой день Игр-2024

      В Германии сообщили о проблемах разведки из-за жары

      «Хезболла» выпустила более 50 ракет по Израилю

      Генсек ООН отреагировал на теракт в Сомали

      На Украине митингующие потребовали отпустить мобилизованных

      Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль

      Брат Нурмагомедова победил американца Сэндхагена в главном бою турнира UFC

      Названы кандидаты на место нового главы политбюро ХАМАС

      Муж Харрис признался в изменах первой жене

      В Иране рассказали детали гибели Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше