Харрис набрала необходимое для выдвижения в президенты число голосов

Харрис набрала нужное для выдвижения в президенты от демократов число голосов

Вице-президент США Камала Харрис набрала нужное для официального выдвижения в президенты от демократив число голосов. Об этом заявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник», — говорится в публикации.

Процедура голосования была закрытой, она проходила на специальной платформе партии.

Ранее о том, что Харрис набрала нужное для выдвижения количество голосов сообщало агентство Associated Press. По информации агентства, вице-президент набрала 2471 голос однопартийцев при том, что для выдвижения в кандидаты на пост президента ей достаточно было заручиться поддержкой 1976 представителей Демократической партии США.