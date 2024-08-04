Планировавшего расправу над бизнес-партнером Савельева захотели проверить на вменяемость

РИА Новости: сенатору Савельеву назначили экспертизу на вменяемость

Сенатору Дмитрию Савельеву, который планировал расправу над своим бизнес-партнером Сергеем Ионовым, назначили экспертизу для проверки его вменяемости. О том, что подобную меру захотели организовать, стало известно РИА Новости от информированного источника.

Собеседник пояснил, что психологи и психиатры будут наблюдать за сенатором в ходе исследования.

До этого сообщалось, что Савельев заплатил за расправу над своим бывшим бизнес-партнером Сергеем Ионовым, которую в итоге инсценировали, в 10 раз больше, чем тот растратил.

2 августа в Совете Федерации задержали сенатора Савельева. Его заподозрили в том, что он нанял в качестве киллера бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. За 100 тысяч долларов тот намеревался расправиться с бизнес-партнером Савельева Сергеем Ионовым, который якобы растратил деньги совместной с сенатором компании.

Оперативники инсценировали расправу над Ионовым, а затем подделали карту вызова скорой помощи и протокол осмотра тела. Завладев этой информацией, Савельев передал киллеру гонорар.