Названа заплаченная сенатором Савельевым за расправу над бизнес-партнером сумма

ТАСС: Савельев заплатил за расправу в 10 раз больше, чем растратил Ионов

Российский сенатор Дмитрий Савельев заплатил за расправу над своим бывшим бизнес-партнером Сергеем Ионовым, которую в итоге инсценировали, в 10 раз больше, чем тот растратил. Такая сумма была названа агентству ТАСС в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. Его осудили на 2,5 года заключения. Известно, что в ООО «Оптомониторинг», получившем убытки от махинаций Ионова, сенатор являлся учредителем, а его сыновья были совладельцами компании.