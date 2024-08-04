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09:37, 4 августа 2024Силовые структуры

Названа заплаченная сенатором Савельевым за расправу над бизнес-партнером сумма

ТАСС: Савельев заплатил за расправу в 10 раз больше, чем растратил Ионов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский сенатор Дмитрий Савельев заплатил за расправу над своим бывшим бизнес-партнером Сергеем Ионовым, которую в итоге инсценировали, в 10 раз больше, чем тот растратил. Такая сумма была названа агентству ТАСС в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. Его осудили на 2,5 года заключения. Известно, что в ООО «Оптомониторинг», получившем убытки от махинаций Ионова, сенатор являлся учредителем, а его сыновья были совладельцами компании.

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      Анна Щербакова
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