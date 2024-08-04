Шнурову запретили пить алкоголь перед концертами

KP.RU: музыканту Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертами

Российскому музыканту и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертами. Об этом сообщает KP.RU.

Агент певца Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге были сорваны, артист подписал с организаторами соглашение, в котором пообещал не употреблять спиртное перед выступлениями. Согласно условиям договора, Шнуров также должен был отказаться от табака и продуктов, содержащих большое количество сахара.

Помимо этого, музыканту рекомендовали не высказываться о политике и не получать какие-либо деньги от иностранных агентов. Также ему посоветовали сократить поездки за границу.

Ранее в СМИ раскрыли гонорар Шнурова за корпоративы. Утверждалось, что лидер группы «Ленинград» выступает на частных мероприятиях за 250 тысяч долларов (примерно 21 миллион рублей).