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18:05, 4 августа 2024Культура

Шнурову запретили пить алкоголь перед концертами

KP.RU: музыканту Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертами

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российскому музыканту и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертами. Об этом сообщает KP.RU.

Агент певца Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге были сорваны, артист подписал с организаторами соглашение, в котором пообещал не употреблять спиртное перед выступлениями. Согласно условиям договора, Шнуров также должен был отказаться от табака и продуктов, содержащих большое количество сахара.

Помимо этого, музыканту рекомендовали не высказываться о политике и не получать какие-либо деньги от иностранных агентов. Также ему посоветовали сократить поездки за границу.

Ранее в СМИ раскрыли гонорар Шнурова за корпоративы. Утверждалось, что лидер группы «Ленинград» выступает на частных мероприятиях за 250 тысяч долларов (примерно 21 миллион рублей).

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      Олег Давыдов
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