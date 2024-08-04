Сотрудники рехаба в Мытищах незаконно удерживали пациентов

СК: в Мытищах сотрудники рехаба незаконно удерживали пациентов и не кормили

В Мытищах сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали пациентов с алкогольной и наркотической зависимостями и не кормили. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Московской области в Telegram-канале.

Речь идет о рехабе «Вектор жизни», где с мая 2023 по август 2024 года под видом оказания услуг незаконно удерживали людей. По данным следствия, в ним применяли физическую силу и не давали еды.

Противоправную деятельность пресекли сотрудниками полиции — поводом послужило заявление одного из пациентов центра. В ведомстве уточнили, что сейчас продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Двум сотрудникам организации предъявили обвинения по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).