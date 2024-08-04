В российском селе оказались подтоплены пять приусадебных участков

В селе Куготы в Бурятии оказались подтоплены пять приусадебных участков

Пять приусадебных участков оказались подтоплены в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии, также был поврежден автомобильный мост через российскую реку Сухара. Об этом сообщили в республиканском агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) в Telegram-канале.

К месту подтопления были направлены специалисты от администрации сельского поселения. Они начнут оценивать масштаб причиненного ущерба, пояснили в ведомстве.

До этого стало известно, что часть федеральной трассы Р-258 «Байкал» перекрыли из-за угрозы затопления.

Тогда отмечалось, что угроза подтопления возникла из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии.

Еще раньше сообщалось, что число подтопленных приусадебных участков в Приморском крае выросло вдвое за сутки.