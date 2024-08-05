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15:47, 5 августа 2024Россия

Чеченцы избили подошедшего к девушке мигранта и попали на видео

В Чечне избили мигранта, который хотел познакомиться с местной девушкой

В Чечне наказание мигранта за внимание к местной девушке сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Тут Чечня».

На кадрах один из жителей республики избивает мигранта, еще двое стоят в метре от них и наблюдают за происходящим. Неизвестный прижимает голову к земле и пытается увернуться от летящих на него с двух сторон ударов.

Telegram-канал «ЧП Кавказ» уточняет, что избитый — мигрант из Таджикистана, который подошел к девушке. На другом видеоролике чеченец держит окровавленного мужчину за шею и объясняет случившееся. «Нет тут нацизма, ко всем уважительно относимся. (...) Но если к чеченской девушке кто-то будет подходить (...) — будет то же самое», — говорит он собравшейся толпе.

Ранее стало известно о решении осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля остаться в Чечне, где он находился на стадии предварительного следствия суда. Адвокат мужчины пояснил, что Журавель остался в СИЗО, где работает в качестве хозобслуги.

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      Алан Босиков
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