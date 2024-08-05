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17:44, 5 августа 2024Силовые структуры

Экс-замдиректора «Почты России» осудили на 3,5 года за превышение полномочий

В Москве суд дал экс-замдиректору «Почты России» Емельченкову 3,5 года колонии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего заместителя гендиректора «Почты России» Сергея Емельченкова к 3,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Также суд назначил три года колонии общего режима руководителю департамента управления IT-сервисами Андрею Синичкину. Бывших топ-менеджеров признали виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным «Коммерсантъ», с февраля по октябрь 2018 года Емельченков и Синичкин внесли незаконные изменения в системы штрафных санкций для четырех подрядчиков «Почты России», существенно занизив штрафы. В результате нанесли госкомпании ущерб на сумму в 1,58 миллиардов рублей. Свою вину экс-топ-менеджеры не признали.

Ранее сообщалось, что следствие проверит деятельность директора парка «Патриот» за последние три года.

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