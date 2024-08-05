Следствие проверит деятельность директора парка «Патриот» за последние три года

СК проверяет всю деятельность директора парка «Патриот» Ахмедова с 2021 года

Сотрудники Следственного комитета (СК) России проверяют всю деятельность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеслава Ахмедова, начиная с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас Ахмедов находится в СИЗО. Он проходит фигурантом по делу о хищениях.

Помимо директора «Патриота» задержан и начальник Главного управления инновационного развития Минобороны (МО) России генерал-майор Владимир Шестеров. Потерпевшей стороной по делу признали МО РФ.

По предварительным данным, Ахмедов вместе с Шестеровым и другими соучастниками похитил бюджетные средства, которые были выделены на функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.