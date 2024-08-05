Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 5 августа 2024Экономика

Минфин решил покупать меньше валюты и золота

Минфин: на закупку валюты и золота потратят больше 24 миллиардов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 7 августа по 5 сентября Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты и золота 24,65 миллиарда рублей. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота будет эквивалентен 1,12 миллиарда рублей. В прошлом периоде, с 5 июля по 6 августа, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота был 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, снижение оценивается почти в пять раз.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе 2024 года составит 166,72 миллиарда рублей.

В период с 7 июня по 4 июля Минфин направил на покупку иностранной валюты и золота в общей сложности 71,1 миллиарда рублей. Объем ежедневных закупок составил в эквиваленте 3,7 миллиарда рублей.

В начале июля появился прогноз, что планы Минфина нарастить закупку иностранной валюты будут давить на курс российской валюты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье операторы ЗРК С-400 обвинили офицера в издевательствах. Их госпитализировали

      Бывший депутат заявил о прогрессирующей деменции Пугачевой

      Избившим чемпиона России и Европы по боксу Двали мужчинам предъявили обвинения

      Задержание напавших на российского чемпиона по боксу Двали попало на видео

      60-летняя мать Беллы Хадид возобновила модельную карьеру

      Власти российского города лишили льгот многодетную семью участника СВО

      Соратник Кадырова оценил влияние поставок истребителей F-16 Киеву на ход СВО

      Раскрыты детали новой дорожной карты Украины и НАТО

      В Киргизии заявили о планах завершить переговоры по границе с Таджикистаном за 2-3 месяца

      Руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше