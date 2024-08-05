Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона развитие событий на Ближнем Востоке

Министр обороны Израиля Галант обсудил Ближний Восток с шефом Пентагона Остином

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином обсудил дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Израиля.

«Министр Галант проинформировал министра [обороны США Ллойда Остина] о развитии ситуации с безопасностью в регионе и готовности Армии обороны Израиля защищать Израиль от потенциальных угроз, исходящих от Ирана и его сателлитов», — утверждается в сообщении министерства.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили «ряд сценариев и соответствующие оборонительные и наступательные возможности Израиля». Галант поблагодарил Остина за поддержку со стороны США в рамках «тесного военного и стратегического взаимодействия», а также за «нынешнее и будущее развертывание военного потенциала США» для защиты Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Иран и шиитская радикальная группировка «Хезболла» начнут атаку на Израиль 5 августа.