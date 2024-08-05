Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 5 августа 2024Мир

Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона развитие событий на Ближнем Востоке

Министр обороны Израиля Галант обсудил Ближний Восток с шефом Пентагона Остином
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином обсудил дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Израиля.

«Министр Галант проинформировал министра [обороны США Ллойда Остина] о развитии ситуации с безопасностью в регионе и готовности Армии обороны Израиля защищать Израиль от потенциальных угроз, исходящих от Ирана и его сателлитов», — утверждается в сообщении министерства.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили «ряд сценариев и соответствующие оборонительные и наступательные возможности Израиля». Галант поблагодарил Остина за поддержку со стороны США в рамках «тесного военного и стратегического взаимодействия», а также за «нынешнее и будущее развертывание военного потенциала США» для защиты Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Иран и шиитская радикальная группировка «Хезболла» начнут атаку на Израиль 5 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

      ОМОН задержал девять человек, избивших российского боксера. Операция силовиков попала на видео

      Востоковед указал на странности вокруг возможного ответа Ирана Израилю

      Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли в «Преступлении и наказании»

      В российском городе трехлетний ребенок захлебнулся в бассейне во дворе дома

      Российского депутата оштрафовали за сравнение слов фронтового священника с цитатой Гитлера

      Стало известно о новых возможных фигурантах по делу о хищениях в «Патриоте»

      Аэропорт столицы Бангладеш закрыли из-за массовых беспорядков

      Июльскому провалу спроса на семейную ипотеку нашли объяснение

      Ким Чен Ын рассказал о переговорах с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше