Могилу «странствующего металлурга» нашли в России

Археологи ЮУрГУ нашли могилу «странствующего металлурга» в Челябинской области

Археологи Южно-Уральского государственного университета ЮУрГУ обнаружили захоронение «странствующего металлурга» эпохи бронзы. Об этом сообщается на сайте университета.

Находка была сделана в Троицком районе Челябинской области, в районе Кривого Озера. Радиоуглеродный анализ определил время погребения — 1996-1881 год до нашей эры.

Человек был погребен вместе с имуществом — рудой, металлическим ломом для переплавки, обломками шлаковых лепешек. Специалисты предполагают, что он владел искусством производства металла из руды и литья.

Внешность металлурга также оказалась необычной. Череп свидетельствовал об акромегалии — генетической болезни, делающей черты лица грубыми. Мужчина среднего для синташтинцев роста — около 170 сантиметров. Возраст — старше 50 лет, он считается долгожителем по тем временам.

Археологи использовали специальную методику для определения места обитания человека: по соотношению изотопов стронция 87/86 в костях и зубной эмали. Металлург, погребенный у Кривого зерна, оказался не местным. Пропорция изотопов стронция у него была как у погребенных в могильнике Солнце II, входящем ныне в заповедник «Аркаим». То есть однажды человек сменил место жительства, проделав путь не менее 100 километров.