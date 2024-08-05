На Украине начались задержки поездов из-за повреждения инфраструктуры

«Укрзализниця»: из-за повреждения ж/д инфраструктуры начались задержки поездов

На Украине начались задержки в расписании поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области. Об этом в Telegram сообщает предприятие «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця»).

«Уже больше суток несколько наших поездов "догоняют" график: это до сих пор последствия вчерашнего изменения маршрутов в результате обстрела инфраструктуры на Полтавщине», — говорится в публикации.

Как следует из графика, несколько поездов следует с задержкой от 2,5 до 5 часов.

Ранее «Украинские железные дороги» заявили о сокращении количества электричек на Украине. Причиной снятия с маршрутов некоторых пригородных поездов назвали экономию электроэнергии.