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08:38, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о наступлении ВС России на торецком направлении

Deep State: ВС России продвинулись в Северном и Железном на торецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в результате боев продвинулись в селах Северное и Железное Донецкой народной республики (ДНР) на торецком направлении. О наступлении российских войск рассказал в Telegram проект Deep State.

«[ВС России] продвинулись в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке и возле Лисичного», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины оставили село Ступки Голубовские-2.

Ранее на фоне высоких потерь Киев к переговорам с Москвой призвали украинские военные. Как отметила журналист LCI Шарлин Юрель, многие бойцы Вооруженных сил Украины перестали верить в возможность победы над Россией.

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      Глеб Палехов
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