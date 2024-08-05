На Украине рассказали о наступлении ВС России на торецком направлении

Deep State: ВС России продвинулись в Северном и Железном на торецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России в результате боев продвинулись в селах Северное и Железное Донецкой народной республики (ДНР) на торецком направлении. О наступлении российских войск рассказал в Telegram проект Deep State.

«[ВС России] продвинулись в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке и возле Лисичного», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины оставили село Ступки Голубовские-2.

Ранее на фоне высоких потерь Киев к переговорам с Москвой призвали украинские военные. Как отметила журналист LCI Шарлин Юрель, многие бойцы Вооруженных сил Украины перестали верить в возможность победы над Россией.