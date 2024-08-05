Британский аналитик Меркурис: дни обороны ВСУ в Донбассе сочтены

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе переживает самый тяжелый кризис с начала конфликта. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Дни украинской обороны в Южном Донбассе сочтены, и кризис, развивающийся в этом районе, возможно, в некотором роде самый серьезный, с которым сталкивалась Украина», — сказал эксперт.

По словам Меркуриса, продвигающаяся Российская армия может вскоре выйти на оперативный простор и нанести еще более серьезное поражение ВСУ. «Ситуация может стать очень плохой не только на юге Донбасса, но и потенциально по всей южной линии фронта», — резюмировал он.

Ранее Меркурис признал, что украинские войска испытывают нехватку живой силы и технических средств для ведения боевых действий.