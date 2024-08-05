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17:31, 5 августа 2024Мир

На Западе признали самый серьезный кризис обороны ВСУ в Донбассе

Британский аналитик Меркурис: дни обороны ВСУ в Донбассе сочтены

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе переживает самый тяжелый кризис с начала конфликта. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Дни украинской обороны в Южном Донбассе сочтены, и кризис, развивающийся в этом районе, возможно, в некотором роде самый серьезный, с которым сталкивалась Украина», — сказал эксперт.

По словам Меркуриса, продвигающаяся Российская армия может вскоре выйти на оперативный простор и нанести еще более серьезное поражение ВСУ. «Ситуация может стать очень плохой не только на юге Донбасса, но и потенциально по всей южной линии фронта», — резюмировал он.

Ранее Меркурис признал, что украинские войска испытывают нехватку живой силы и технических средств для ведения боевых действий.

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      Виктория Кондратьева
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