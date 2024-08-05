Названы самые эффективные методы борьбы со страхом близости

Чтобы справиться со страхом близости, мешающим построить крепкие отношения, надо осознать и внутренне принять его наличие, посоветовала психолог, специалист по коррекции тревожно-фобических расстройств Лариса Довженко. Самые эффективные методы борьбы с этой проблемой она назвала «Ленте.ру».

По словам Довженко, осознание и принятие страха отношений — основная задача, после решения которой необходимо понять, почему появилось это чувство. Сделать это можно при помощи простой ручки и листка бумаги.

Начинайте выписывать ситуации, которые травмировали вас или зародили какие-то ограничивающие убеждения. Попробуйте проанализировать и зафиксировать на бумаге свои эмоции и чувства во время этих событий. Это упражнение поможет раскачать эмоциональность и чувствительность. Чем больше человек записывает, тем больше он «вытаскивает» из себя Лариса Довженко психолог, специалист по коррекции тревожно-фобических расстройств

Однако самым эффективным способом проработать проблемы в отношениях психолог назвала как индивидуальную, так и групповую терапию. По мнению эксперта, терапия в группах в этом случае работает лучше, потому что человек, находясь в безопасном пространстве, разбирается в своих эмоциях, плачет, ругается, учится по-другому себя чувствовать.

Потом он пробует применять этот опыт в жизни. Довженко считает, что это гораздо легче, чем просто нарабатывать опыт, особенно для тех, кто очень боится ошибок.

Ранее женщина, которая решила попробовать вместе с супругом открытые отношения, рассказала, что в итоге стремление разнообразить интимную жизнь привело к тому, что они с мужем перестали заниматься сексом. Она заявила, что из-за отсутствия близости с мужем она стала влюбляться в своего друга для интимных встреч.