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02:00, 5 августа 2024Забота о себе

Названы самые эффективные методы борьбы со страхом близости

Фото: freepik

Чтобы справиться со страхом близости, мешающим построить крепкие отношения, надо осознать и внутренне принять его наличие, посоветовала психолог, специалист по коррекции тревожно-фобических расстройств Лариса Довженко. Самые эффективные методы борьбы с этой проблемой она назвала «Ленте.ру».

По словам Довженко, осознание и принятие страха отношений — основная задача, после решения которой необходимо понять, почему появилось это чувство. Сделать это можно при помощи простой ручки и листка бумаги.

Начинайте выписывать ситуации, которые травмировали вас или зародили какие-то ограничивающие убеждения. Попробуйте проанализировать и зафиксировать на бумаге свои эмоции и чувства во время этих событий. Это упражнение поможет раскачать эмоциональность и чувствительность. Чем больше человек записывает, тем больше он «вытаскивает» из себя

Лариса Довженкопсихолог, специалист по коррекции тревожно-фобических расстройств

Однако самым эффективным способом проработать проблемы в отношениях психолог назвала как индивидуальную, так и групповую терапию. По мнению эксперта, терапия в группах в этом случае работает лучше, потому что человек, находясь в безопасном пространстве, разбирается в своих эмоциях, плачет, ругается, учится по-другому себя чувствовать.

Потом он пробует применять этот опыт в жизни. Довженко считает, что это гораздо легче, чем просто нарабатывать опыт, особенно для тех, кто очень боится ошибок.

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      Наталья Обрядина
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