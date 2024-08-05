Одна деталь на фото 52-летней телеведущей в бикини смутила фанатов

Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче поделилась новыми снимками с отпуска и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 52-летняя знаменитость позирует на балконе. На ней бежевое бикини, оформленное белой окантовкой, и длинный шелковый платок. Также она примерила солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала браслет и массивное кольцо.

Фанаты обратили внимание на одну деталь во внешности телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Что происходит с твоими губами?», «Эти губы перекачены», «Еще один укол и верхняя губа будет касаться носа», «Что у нее с губами? Надеюсь, что это просто фильтр», «Как ужасно», — высказывались они.

Ранее пользователи сети высмеяли Терезу Джудиче за чрезмерный фотошоп на снимке в раздельном купальнике.