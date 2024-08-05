Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 5 августа 2024Ценности

Одна деталь на фото 52-летней телеведущей в бикини смутила фанатов

Фото: @teresagiudice

Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче поделилась новыми снимками с отпуска и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 52-летняя знаменитость позирует на балконе. На ней бежевое бикини, оформленное белой окантовкой, и длинный шелковый платок. Также она примерила солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала браслет и массивное кольцо.

Фанаты обратили внимание на одну деталь во внешности телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Что происходит с твоими губами?», «Эти губы перекачены», «Еще один укол и верхняя губа будет касаться носа», «Что у нее с губами? Надеюсь, что это просто фильтр», «Как ужасно», — высказывались они.

Ранее пользователи сети высмеяли Терезу Джудиче за чрезмерный фотошоп на снимке в раздельном купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и пообещал жесткий ответ. К чему готовятся в Израиле и США?

      В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

      Одна деталь на фото 52-летней телеведущей в бикини смутила фанатов

      Стесняющейся предложить партнеру секс-игрушку девушке дали совет

      В Израиле узнали про подземный бункер в Иерусалиме из-за угрозы атаки Ирана

      Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

      Украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации

      Apple отложила выход складного планшета

      Второй человек получил имплант от Neuralink

      Суд отправил в СИЗО замглавы МЧС Симоненко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше