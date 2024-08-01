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20:50, 1 августа 2024Ценности

52-летнюю телеведущую обругали в сети за чрезмерный фотошоп на новом снимке в бикини

Фото: @teresagiudice

Пользователи сети высмеяли американскую телеведущую и писательницу Терезу Джудиче за чрезмерный фотошоп на новом снимке. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 52-летняя знаменитость запечатлена в бикини, оформленном пестрым принтом в виде волн и золотистым кольцом на бюстгальтере. Кроме того, она надела бежевые босоножки на массивной подошве, сделала макияж в стиле smoky eyes и уложила волосы в пышные локоны.

Юзеры, в свою очередь, не оценили съемку телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Не знаю, что она с собой делает, но ей действительно стоит остановиться», «Очень много фотошопа», «Похоже, ты живешь ради фильтров», «Что происходит с твоими губами?», «Зачем носить на пляже столько макияжа?» — возмущались они.

В июне пользователи сети подняли на смех наряд Терезы Джудиче. Тогда телеведущая посетила шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире» (Watch What Happens Live) в обнажающем тело фиолетовом комбинезоне люксового бренда Mugler и остроносых туфлях серебристого цвета.

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      Мария Винар
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