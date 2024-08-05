Оправданного присяжными за перестрелку с сотрудниками ФСБ осудили во второй раз

«Ъ»: суд приговорил к 16 годам оправданного в убийстве сотрудников ФСБ военного

Южный окружной военный суд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении младшего сержанта Вооруженных сил России Игоря Судина после перестрелки с сотрудниками ФСБ в херсонском кафе, жертвой которой стали три человека. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, военного признали виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «б», «е», «и» части 2 статьи 105 («Покушении на убийство») и пунктам «а», «б», «е», «и» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек») УК РФ. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима и лишили воинского звания «младший сержант».

Ранее присяжные оправдали Судина, но апелляционная инстанция по жалобе прокуратуры и потерпевших отменила этот приговор. Уголовное дело в отношении него было направлено на повторное рассмотрение.

По версии следствия, инцидент произошел летом 2022 года. Военный вместе с сослуживцем покинул расположение воинской части и без разрешения уехал в Херсон, взяв с собой оружие и патроны. Мужчины выпивали в кафе, куда вечером приехали трое сотрудников ФСБ. Силовики сделали военным замечание из-за лежащего на полу без присмотра автомата, после чего между ними начался конфликт. Через несколько минут словесная перепалка переросла в стрельбу, жертвами которой стали двое сотрудников ФСБ и один военнослужащий.

