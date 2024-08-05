Опубликован первый тизер нового сезона «Белого лотоса»

HBO опубликовал первый тизер третьего сезона «Белого лотоса»

Стриминговый сервис HBO опубликовал первый тизер нового сезона сериала «Белый лотос». Ролик выложен на YouTube.

Третий сезон популярного шоу выйдет в 2025 году. Действие будет происходить на одном из курортов Таиланда. В новом сезоне впервые появятся актеры Паркер Поузи, Джейсон Айзекс, сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер, Сара Кэтрин Хук и Сэм Нивола. В продолжении сериала также снимется звезда первого сезона Наташа Ротвелл.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022 года. Шоу получило десять премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Ранее российский и сербский актер Милош Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне «Белого лотоса». До этого планировалось, что Бикович сыграет в сериале роль русского тренера по йоге. При этом Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам актера.

