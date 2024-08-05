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11:03, 5 августа 2024Культура

Опубликован первый тизер нового сезона «Белого лотоса»

HBO опубликовал первый тизер третьего сезона «Белого лотоса»

Кадр: Max / YouTube

Стриминговый сервис HBO опубликовал первый тизер нового сезона сериала «Белый лотос». Ролик выложен на YouTube.

Третий сезон популярного шоу выйдет в 2025 году. Действие будет происходить на одном из курортов Таиланда. В новом сезоне впервые появятся актеры Паркер Поузи, Джейсон Айзекс, сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер, Сара Кэтрин Хук и Сэм Нивола. В продолжении сериала также снимется звезда первого сезона Наташа Ротвелл.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022 года. Шоу получило десять премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Ранее российский и сербский актер Милош Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне «Белого лотоса». До этого планировалось, что Бикович сыграет в сериале роль русского тренера по йоге. При этом Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам актера.

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      Мария Рюрикова
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