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17:35, 5 августа 2024Экономика

Появились кадры рушащегося второй день дома в Санкт-Петербурге

В сети появились кадры обрушения дома в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры г. Санкт-Петербурга

Кадры рушащегося второй день дома в Санкт-Петербурге появились в сети, их публикует MR7.ru.

На кадрах можно видеть просевшие стены внутри дома 1/44 на Большой Зелениной улице. На первых этажах оцепленного дома выбиты стекла, на дороге разбросаны кирпичи. Сотрудники МЧС снимают с крыши опасные свисающие элементы с помощью подъемного крана. Место происшествия оцеплено, движение транспорта запрещено с 4 августа.

Дом частично обрушился днем накануне и продолжил разрушаться ночью. В здании сместились внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. Кирпичи и пыль вылетели на улицу через витрины на первом этаже.

В воскресенье, 4 августа, в построенном в 1902 году здании проводили ремонт аварийных несущих конструкций. Во время работ специалисты обнаружили угрозу обрушения фасада, после чего были эвакуированы как минимум 30 человек. «В процессе, видимо, начали сносить стену, которая оказалась несущей, из-за чего началась деформация стен по всем шести этажам», — пояснил знакомый с ситуацией источник.

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      Мария Черкасова
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